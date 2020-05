Benoît Costil sait où il veut finir sa carrière

Actuellement sous contrat chez les Girondins de Bordeaux, et ce jusqu'en juin 2022, Benoît Costil, 32 ans, pense déjà à l'étape suivante. Le Caennais a profité de l'arrêt de la saison de Ligue 1 pour évoquer son avenir dans les colonnes de Ouest-France. Et pour l'ancien international tricolore (1 sélection), l'objectif est de terminer sa carrière en Bretagne, région qu'il a déjà fréquentée pendant de nombreuses années, lorsqu'il évoluait à Vannes (2008-2009) puis au Stade Rennais (2011-2017).

«Il est acquis que je reviendrai vivre en Bretagne, c’est sûr et certain. Parfois, j’ai même hâte (sourire). Mais avant ça, j’aimerais revenir jouer pour un club breton. Je l’espère vraiment. Je reste ambitieux, j’ai envie de durer et d’aller le plus haut possible», a expliqué le gardien de but au média de l'ouest, avant de poursuivre, en guise de réponse à la question "quel club breton ? Le Stade Rennais ou le FC Lorient par exemple ?". «J’ai dit dans un club breton. On a la chance d’en avoir beaucoup de bons ici. Vous m’avez cité deux clubs, il y en a un où ce sera compliqué pour diverses raisons (Rennes). Lorient a un très bon gardien pour le moment (Paul Nardi) et n’a pas besoin. Mais si un jour le club cherche, il aura très facilement mon numéro… Tout se discute».