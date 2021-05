Salim Ben Seghir annonce son départ de l’OGC Nice

Comme nous vous le révélions un peu plus tôt dans la journée, Salim Ben Seghir, comme son coéquipier à Nice Bilal Nadir, devrait signer à l’Olympique de Marseille. L’attaquant franco-marocain de 18 ans, qui évoluait jusque-là avec les moins de 19 ans des Aiglons, a d’ailleurs annoncé son départ de son club formateur. À travers un post publié sur Instagram, le natif de Saint-Tropez dit adieu à Nice, sans pour autant révéler sa future destination.

« Il est temps pour moi de vous dire au revoir car l’aventure avec l’ @ogcnice s’arrête ici et de vous remercier pour tous ces moments inoubliables du centre de formation jusqu’à mes débuts en professionnel durant ces 5 années. Je tiens à remercier tous les membres du club : les différents coachs que j’ai eu durant ma formation , le staff , les supporters , et toutes les personnes de l’ombre qui ont tout fais pour que je sois dans les meilleures conditions . Toutes ces personnes m’ont fais progresser en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. Je remercie aussi tous les coéquipiers que j’ai pu côtoyer durant ces 5 années et avec qui j’ai partagé des moments inoubliables. Merci et bonne continuation ! »