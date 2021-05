L’OM devrait récupérer Salim Ben Seghir et Bilal Nadir !

Depuis quelque temps, [l’OGC Nice sait qu'il ne conservera pas ses deux plus gros talents du centre de formation à savoir Salim Ben Seghir (18 ans) et Bilal Nadir (17 ans). Les deux joueurs offensifs, qui ont déjà respectivement porté le maillot de l'équipe de France U17 et U16 étaient très courtisés en France et en Bundesliga notamment. Ils devraient finalement rejoindre l’OM.

Après de longs mois de négociation, Nice n’a pas réussi à se mettre d’accord avec les deux joueurs et va les perdre avant même qu'ils ne signent leur premier contrat professionnel. Sur le coup depuis plusieurs mois, Marseille va récupérer le gros lot. Une volonté du nouveau président de l'OM Pablo Longoria.