L'OGC Nice pourrait perdre Salim Ben Seghir et Bilal Nadir

L'OGC Nice pourrait perdre deux autres de ses pépites. Salim Ben Seghir, qui a eu dix-huit ans le 24 février dernier, et Bilal Nadir, également né en 2003. Courtisé en France et en Bundesliga, ces deux milieux offensifs, vifs et percutants, ont déjà respectivement porté le maillot de l'équipe de France U17 et 16.

Après de longs mois de négociation, le club azuréen n’a pas réussi à se mettre d’accord avec les deux joueurs et devrait donc selon toute vraisemblance perdre ses talents les plus prometteurs, deux de plus, avant même qu'il ne signe leur premier contrat professionnel.