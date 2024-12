Kylian Mbappé n’a pas aimé l’année 2022 avec le PSG…

Le Real Madrid vient de publier sur son compte Instagram une vidéo promotionnelle avec l’un de ses partenaires, le mastodonte de l’informatique HP. Et dans cette vidéo, on y voit Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Federico Valverde y évoquer leurs souvenirs en tant que merengue.

Et si Valverde a gardé un excellent souvenir de l’année 2022 en raison du 15e sacre du Real Madrid en Ligue des Champions, ce n’est pas vraiment le cas pour Mbappé. « Je n’ai pas trop aimé cette année parce que je jouais pour le PSG. On a joué contre eux (Madrid) », a déclaré le Français qui avait été éliminé par la Casa Blanca après avoir perdu 3-1 le match retour (victoire 1-0 à l’aller).