Ligue 1 : l’OM surclasse Le Havre et renoue enfin avec la victoire

A l’Orange Vélodrome ce samedi en tout début d’après-midi, c’est le début d’un dimanche bien animé qui attend les amateurs de Ligue 1. Avant l’OL à 15h, le derby du Nord deux heures plus tard et un Rennes-PSG en prime time, l’Olympique de Marseille recevait Le Havre dans un antre phocéen à guichets fermés, et ce pour la 25e réception de rang. Après six matches consécutifs sans la moindre victoire, les Olympiens espéraient enfin retrouver le chemin du succès pour leur troisième échéance sous la houlette de Gennaro Gattuso, battu à Monaco en championnat puis tenu en échec à domicile par Brighton en C3. De leur côté, les pensionnaires du stade Océane souhaitaient se relancer après la défaite à Lille, précédé d’une belle période de résultats positifs (4 matches sans défaite en L1). Le début de rencontre était plutôt calme entre les deux formations, qui se contentaient de s’observer pendant le premier quart d’heure où on ne retenait que la tentative timide de la tête de Gauthier Lloris (11e). L’OM réussissait ensuite à mettre un peu plus le pied sur le ballon et confirmait cet ascendant par le but contre-son-camp signé Arouna Sangante, qui ratait son dégagement du centre d’Iliman Ndiaye et trompait son propre gardien (1-0, 18e). Le capitaine havrais couvrait ensuite Pierre-Emerick Aubameyang, lancé dans la surface par Amine Harit pour battre Arthur Desmas d’un joli ballon piqué (2-0, 21e). L’attaquant international gabonais avait également deux occasions avant la pause pour creuser l’écart, mais Sangante (37e) puis Oualid El Hajjam (45+2e) arrivaient à le tenir en échec.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Marseille 12 8 1 3 3 2 12 11 13 Le Havre 9 8 -2 2 3 3 10 12

Mais le malheureux évènement pour les hommes de Luka Elsner était l’expulsion de l’un d’entre eux, Rassoul Ndiaye, qui écopait de deux avertissements lors du premier acte (12e, 40e), synonyme de carton rouge. De quoi handicaper ses coéquipiers au retour des vestiaires, et ce même s’ils arrivaient à se créer quelques opportunités dans le camp adverse, mais sans grand danger pour Pau Lopez. La seconde période permettait également à Harit de montrer à son entraîneur que son poste de numéro 10 lui sciait à ravir, en étant très remuant dans le cœur du jeu avant de trouver ses compères offensifs près de la zone de vérité. L’international marocain trouvait d’ailleurs Ndiaye à sa droite, mais le Sénégalais perdait son duel face au portier adverse (49e). Le second acte était beaucoup moins animé que ce qu’avaient proposé les 22 acteurs avant la pause, notamment en raison de l’infériorité numérique havraise pour un peu plus d’une période. Très volontaire mais plus imprécis dans le dernier geste, Ndiaye avait une nouvelle occasion pour faire lever les foules marseillaises, mais encore une fois, Desmas était vigilant (80e). Sur une belle ouverture de Valentin Rongier, Aubameyang n’arrivait pas à s’ouvrir le chemin du but mais servait Ismaïla Sarr d’une superbe talonnade et enfin sceller le sort de la rencontre (3-0, 84e), la troisième réalisation de la saison en L1. Le score ne changeait plus jusqu’au coup de sifflet final. L’OM renoue avec la victoire - première victoire de Gattuso - et se hisse à la sixième place au classement, Le Havre enchaîne un deuxième revers de rang.