FC Barcelone - Eibar : les compositions probables

A l'occasion de la 16e journée de Liga, le FC Barcelone reçoit Eibar au Camp Nou (19h15, à suivre en direct sur notre site). Pas forcément au mieux en championnat (5e, 24 pts), les hommes de Ronald Koeman doivent engranger des points et espérer recoller aux équipes de têtes que sont l'Atlético de Madrid ou encore le Real Madrid. Pour cette rencontre, le coach néerlandais devrait tenter un 5-3-2 avec ter Stegen dans les buts. Une défense composée par Firpo à gauche avec une charnière centrale où l'on retrouverait Mingueza, Araujo, Lenglet et Dest dans le couloir droit. Un trio au milieu avec De Jong, Pedri et Coutinho. Enfin avec l'absence de Lionel Messi, c'est une attaque Griezmann-Braithwaite qui devrait être aligné.

Du côté d'Eibar la course au maintien fait rage (17e, 15 pts). L'équipe basque devrait se présenter en 4-2-3-1 avec Dmitrovic au poste de gardien. Une défense à quatre où Soares, Bigas, Burgos et Pozo prendraient place. Diop et Exposito au milieu. Pedro Leon et Inui sur les ailes, Muto dans l'axe et Kike Garcia à la pointe de l'attaque.