PSG : le joli message d'Hugo Ekitike pour Oscar Garcia

Mis à pied à titre conservatoire, ce jeudi, par le Stade de Reims, Oscar Garcia a, malgré tout, pu compter sur le soutien de son ancien protégé, Hugo Ekitike, désormais sous les couleurs du PSG. Sur les réseaux sociaux, l'ancien buteur des Rémois a, en effet, posté un message touchant à destination de son ex-coach, quatrième entraîneur de Ligue 1 à être démis de ses fonctions ces derniers jours.

La suite après cette publicité

«Merci coach pour votre temps, votre patience et vos précieux enseignements, je vous dois beaucoup. Courage dans vos épreuves professionnelles mais surtout personnelles, vous avez tout mon soutien et toute ma reconnaissance», précise ainsi le nouveau buteur parisien. Pour rappel, en proie à des soucis personnels et familiaux ces dernières semaines, Oscar Garcia avait notamment cédé sa place sur le banc du SdR à son adjoint Will Still lors de la réception du PSG à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1 (0-0).