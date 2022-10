Stade de Reims : Óscar Garcia mis à pied !

Et un de plus. Après Jean-Marc Furlan, mis à pied par l'AJ Auxerre après ses mésaventures du week-end dernier, et Peter Bosz à l'OL, c'est désormais au tour d'Óscar Garcia, l'entraîneur du Stade de Reims, de quitter son club. Arrivé en 2021, l'Espagnol a dirigé 51 matchs à la tête des Blanc et Rouge, pour un bilan de 14 victoires, 18 défaites et 19 matchs nuls.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le club champenois annonce qu'« au vu des résultats, en deçà des objectifs escomptés et afin de protéger l'intérêt supérieur de l'institution, le Stade de Reims informe de la mise à pied à titre conservatoire d’Oscar Garcia, en qualité d’entraîneur de l’équipe professionnelle. L’intérim sera assuré par William Still, actuel entraîneur adjoint. »