Nice : la déception du capitaine Dante après la défaite face à Monaco

Sur sa pelouse de l'Allianz Riviera, l'OGC Nice s'est incliné face à l'AS Monaco (0-1) dans ce 103e Derby de la Côte d'Azur, la 45e défaite du Gym. Quelques instants après le coup de sifflet final, le défenseur central brésilien et capitaine Dante explique les raisons de l'échec des siens ce dimanche soir, affirmant que tout le monde est déçu par le résultat final.

«Je pense qu'on a rencontre un adversaire très costaud, ils nous ont bien pressé. On doit s'analyser, il fallait peut-être plus de profondeur, plus de combinaisons. C'est à nous de réfléchir, de voir ce que le coach va nous dire et continuer à travailler dur. C'est clair qu'on est tous déçus de notre match ce soir», a-t-il déclaré au micro de Prime Video.