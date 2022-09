Ligue 1 : Embolo offre le derby de la Côte d'Azur à Monaco, qui enfonce Nice

Le premier derby de la Côte d'Azur de cette saison 2022-2023 aura donc tourné à l'avantage de l'ASM. À quelques jours d'entamer leur campagne européenne respective, Monaco est allé s'imposer d'une courte tête à Nice (1-0) ce dimanche, en clôture de la 6ème journée de Ligue 1. Pour ce choc sudiste, Lucien Favre décidait de faire confiance au trio Laborde-Delort-Pépé aux avant-postes de son 3-4-3, quand Philippe Clement préférait lui aligner Embolo à la place de Ben Yedder devant. La première période a peut-être été légèrement en faveur des Aiglons, qui n'ont toutefois pas réussi à faire la différence. Il faut dire que Nübel, le portier de l'ASM, a été impeccable devant Atal (12e), puis Pépé (29e) et Dante (45e). À noter que le latéral algérien a d'ailleurs été contraint de céder sa place à Lotomba peu après l'heure de jeu en raison d'une alerte à la cuisse gauche.

Les Monégasques ont eux eu un poil plus de mal à se montrer dangereux, si ce n'est sur cette frappe de Golovin ayant fui le cadre de Schmeichel (42e). Au retour des vestiaires, les Niçois étaient visiblement déterminés à prendre les devants dans ce choc. Leur entame laissait entrevoir des choses intéressantes après une première période décevante. Cela n'aura pas duré bien longtemps, et ce sont bien les joueurs du Rocher qui ont été les plus dangereux. Golovin a trouvé le poteau avant d'être signalé en position de hors-jeu (52e), alors qu'Embolo a manqué le cadre (57e). Avant de régler la mire de la tête, à la retombée d'un centre d'Henrique, pour ouvrir le score (0-1, 69e). Suffisant pour stopper la série de 4 matchs sans victoire de l'AS Monaco, qui remonte à la 10ème place du classement. De bon augure avant de se déplacer à Belgrade pour y défier l'Étoile Rouge jeudi, en Ligue Europa. Le Gym, désormais 16ème et qui n'a plus battu Monaco depuis plus de deux ans, confirme son début de saison délicat. La réception de Cologne, en Conference League, pourrait faire office de bouffée d'air frais, ou enfoncer le clou.