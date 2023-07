Le PSG envisage de retirer le n°7 à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Depuis un mois, la guerre est déclarée entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Tout est parti d’une lettre envoyée le 12 juin par l’international tricolore. Une missive où il explique qu’il ne lèvera pas l’option qu’il a pour prolonger son bail au-delà de 2024. Une information qui a déçu et agacé le PSG, qui espère qu’il prolongera malgré tout. Mais Paris regarde aussi ailleurs pour le remplacer. Les pensionnaires du Parc des Princes ont plusieurs noms en tête. Harry Kane plaît beaucoup à la direction. Idem pour Dušan Vlahović. Ces deux profils séduisent Luis Campos, auquel Jorge Mendes a soufflé le nom de João Félix. Un joueur qui a d’ailleurs fait du PSG sa priorité.

Selon les derniers échos venus d’Espagne, Luis Enrique serait intéressé à l’idée de collaborer avec lui. L’Émir du Qatar veut aussi en faire le remplaçant de Kylian Mbappé selon Defensa Central. Le média ibérique ajoute d’ailleurs qu’au cours des échanges avec le joueur de l’Atlético de Madrid, le futur numéro qu’il portera a été évoqué. Et le choix de João Félix s’est porté sur le 7, un numéro qu’il affectionne et qu’il avait déjà chez les Colchoneros (Griezmann a récupéré le 7 cette saison, ndlr). Mais à Paris, le 7 est la propriété de KM7. Defensa Central précise que le PSG envisage de lui retirer ce numéro et de le donner au Portugais. Cela serait un geste fort de la part des Franciliens, surtout si Mbappé décide de rester coûte que coûte.

À lire

Le FC Barcelone revient dans la course pour Bernardo Silva !