MHSC : Benjamin Lecomte en colère après une nouvelle défaite face à Lyon

L’Olympique Lyonnais a dominé Montpellier 4-1, lors de la 22e journée de Ligue 1, enchaînant ainsi une seconde victoire consécutive après leur large succès contre Reims (4-0). Après cette nouvelle défaite du MHSC, Benjamin Lecomte n’a pas caché sa frustration.

« J’ai vraiment la rage ! Je ne comprends pas comment on peut montrer ce visage en première période et se liquéfier comme ça en seconde », a ainsi lâché le portier montpelliérain au micro de DAZN. Avant d’ajouter : « Il va falloir discuter de ces choses entre nous pour essayer de gommer ça. On a trois matchs difficiles qui arrivent (Nice, Rennes et Lille, ndlr), par rapport au calendrier, on a de la chance. Nos concurrents n’ont pas enregistré de bons résultats. A nous de donner plus, de faire un match de 90 minutes et pas de 45 ».