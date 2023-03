Kylian Mbappé a fait une folle promesse au Real Madrid

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé n’a pas chômé. Durant la trêve internationale du mois de mars, le champion du monde 2018 a été nommé capitaine de l’équipe de France. Une fierté pour le Bondynois, dont la première mission a été d’éteindre l’incendie provoqué par le malaise Antoine Griezmann. Il a ensuite enfilé son nouveau costume de leader pour envoyer des messages forts en conférence de presse comme sur le terrain et dans le vestiaire, où il n’a pas hésité à prendre la parole pour soutenir ses coéquipiers. KM7 a aussi répondu présent en marquant un doublé face aux Pays-Bas. Il a ensuite été moins en vue face à l’Irlande.

Mais avec deux succès, son mandat chez les Tricolores a bien débuté. Après cette belle parenthèse, l’attaquant de 24 ans a retrouvé le PSG pour se lancer dans le sprint final de cet exercice 2022-23. En parallèle, le Français fait aussi parler de lui au sujet de son avenir. Ce n’est pas un secret, il est encore et toujours lié au Real Madrid. Bien qu’il ait refusé de rejoindre la Casa Blanca l’été dernier, KM7 est toujours très apprécié, notamment par Florentino Pérez. Mais le président madrilène a été clair, il ne négociera pas avec le PSG pour récupérer la star francilienne.

C’est le message envoyé au clan Mbappé comme évoqué hier par Marca. Mais ce vendredi, AS fait d’autres révélations sur le sujet. Contrairement à l’autre quotidien madrilène, le média ibérique assure que les contacts ne sont pas rompus entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Ce dernier s’affiche d’ailleurs en une de AS, qui explique qu’il a transmis aux Merengues son souhait de les rejoindre en 2024. Une année où le Real Madrid souhaite d’ailleurs recruter le remplaçant de Karim Benzema.

C’est aussi une date qui correspond à la fin du bail de Mbappé à Paris. Mais l’international tricolore, dont l’objectif était de rester jusqu’aux JO de 2024, possède une option pour prolonger jusqu’en 2025. Toutefois, cela dépend de certaines conditions. Les deux parties doivent être d’accord pour que cette clause soit activée. Mais certains points, comme une victoire en Ligue des Champions, pourraient faire que cette prolongation soit automatique. Ce qui ne ferait pas les affaires des pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Ces derniers ne discuteront avec le joueur que s’il arrive libre. Kylian Mbappé, qui pourrait l’être en 2024, a les cartes entre ses mains.

