Thomas Müller dans la tourmente à cause de ses chevaux !

Après Kurt Zouma, c'est au tour de Thomas Muller d'être dans la tourmente pour maltraitance animale. En effet, l'international allemand et sa femme possèdent plusieurs chevaux à quelques kilomètres de Munich. Récemment, le couple avait posté une photo d'un de leurs chevaux qui aurait «malencontreusement glissé et dramatiquement chuté sur le côté lors d'un premier dans une salle de monte». Le cheval étant blessé, cela a fait réagir PETA, une des plus grosses organisations de défenses animales du monde.

Pour Bild, Jana Hoger, spécialiste de PETA explique : «il est cruel que de soi-disant amateurs de chevaux forcent les animaux dont ils ont la charge à un acte sexuel contre nature afin d'en tirer le plus de profit possible. Les blessures que "D'avie" s'est infligée sous la surveillance de Lisa et Thomas Müller étaient évitables et inutiles». En effet le couple Muller récolterait les semences du cheval afin de les revendre. Une portion de semence de "King D'avie" coûte 200 euros. Selon la classe du cheval, le prix peut facilement être multiplié par plus de dix.