Jérôme Boateng accusé de violences contre les femmes par sa mère

Poursuivi pour coups, blessures et injures à l’encontre de son ex-compagne, Jérôme Boateng avait été condamné en appel à 1,2 M€ de dommages et intérêts en novembre 2022, avant de voir sa condamnation être annulée pour vices de procédure. Un nouveau procès devrait ainsi avoir lieu, et avec les nouveaux éléments de l’enquête dont se fait l’écho la presse allemande ce vendredi, autant dire que l’ancien Lyonnais n’est pas tiré d’affaire.

La suite après cette publicité

Comme le rapporte le magazine Der Spiegel, la mère du joueur aurait en effet envoyé un courrier électronique à un avocat berlinois en 2021, dans lequel elle y dénonçait de son propre aveu les violences de son fils envers les femmes. «Depuis des années, mon fils maltraite les femmes mentalement et physiquement. Aujourd’hui, Kasia Lenhardt (l’ex-petite amie de Boateng ndlr) s’est suicidée et il ne veut toujours pas accepter les conséquences de son comportement», indique le mail. La date du prochain procès de l’Allemand devrait être rendue publique prochainement.