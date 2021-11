Liga : l'Espanyol Barcelone dispose de Grenade

L'Espanyol Barcelone accueillait Grenade pour le premier match de ce samedi dans le cadre de la 13e journée de Liga. Les Catalans avaient l'occasion de grimper dans la première partie de tableau en cas de victoire, profitant d'une bonne série de quatre matches sans défaite à domicile. Un peu plus en difficulté, les Andalous sont dans l'obligation de repartir avec un bon résultat avant la trêve internationale, invaincus sur leurs quatre dernières rencontres en championnat.

La suite après cette publicité

Finalement, ce sont les hommes de Vicente Moreno qui offraient la quatrième victoire à domicile à ses supporters, notamment grâce à l'ancien Lyonnais Sergi Darder, double passeur décisif en première période. Pedrosa ouvrait le score d'une superbe reprise de volée sur corner (1-0, 30e), avant que l'ex-attaquant du Real Madrid Raul de Tomas n'envoie une tête précise dans le petit filet gauche de Luis Maximiano (2-0, 42e). Avec ce succès, l'Espanyol (9e) grimpe en première partie de tableau et passe provisoirement devant son rival, le FC Barcelone, qu'il affrontera après la trêve. Grenade (16e) perd une place à la différence de buts et peut passer relégable en cas de bons résultats d'Elche et Alavés.

Le classement de la Liga ici

Les résultats de la Liga ici