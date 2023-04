MU craint une fin de saison pour Raphaël Varane

La défense de Manchester United ne va pas bien. Après s’être fracturé un métatarse au pied contre le Séville FC, en Ligue Europa, Lisandro Martinez était annoncé forfait jusqu’à la fin de la saison. «Le défenseur argentin est forfait pour le reste de la saison et devrait se rétablir complètement à temps pour être prêt pour le début de la saison prochaine», précise le communiqué des Red Devils.

La suite après cette publicité

Son partenaire défensif, Raphael Varane, «a également été remplacé sur blessure à la mi-temps du même match et devrait être absent pendant quelques semaines», était-il ajouté. L’international français avait quitté ses partenaires à la mi-temps, remplacé par Harry Maguire, mais la presse britannique craint que les choses soient plus compliquées pour l’ex-Lensois. Selon le Mirror, le Français a passé des scanners pour sa cheville et sa blessure ne se serait pas arrangée. Il pourrait manquer jusqu’à six semaines de compétition et donc être absent avec Manchester United pour le reste de la saison, le dernier match de Championnat étant prévu le 28 mai, contre Fulham.

À lire

Manchester United, Sunderland : la pépite ivoirienne Amad Diallo explose totalement