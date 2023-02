JT Foot Mercato : Liverpool prépare une nouvelle ère

Rien ne va plus à Liverpool

10ème de Premier League avec 29 points, Liverpool vit certainement l’une des pires saisons de l’ère Jurgen Klopp. Les dirigeants en sont conscients et comptent amorcer un nouveau cycle en suivant un plan bien précis. La vente d’une grosse star de l’effectif pour permettre l’arrivée d’un jeune prometteur. Le départ de Sadio Mané pour financer le recrutement de Darwin Nunez en est l’exemple parfait. D’après le média Football Insider, Liverpool a établi une liste des joueurs sur le départ. On retrouve Diogo Jota, Virgil Van Djik, et surtout Mohamed Salah ! La formation du Mersey serait même prête à accepter n’importe quelle offre qui dépasserait les 50 millions de livres pour l’attaquant égyptien ! Preuve que Liverpool a le désir de tourner une page de son histoire. Roberto Firmino pourrait aussi être cédé. Selon Defensa Central, le Real Madrid étudie sérieusement la possibilité de faire une offre à l’attaquant brésilien, dont le contrat expire en juin. La porte de sortie a aussi été indiquée à Naby Keita. D’après Sky Germany, il est peu probable que le Guinéen soit prolongé.

Le Bayern sous pression avant le choc face au PSG

Le cas Manuel Neuer avait créé pas mal de remous au sein de l’institution bavaroise. À tel point qu’une séparation entre le gardien historique et le club avait été évoquée par une partie de la presse allemande. Et d’après L’Equipe, le portier phare du club pourrait écoper d’une amende de 1,6 million d’euros à cause de ses critiques virulentes envers son coach et sa direction. Si le Bayern Munich a fait le plein de confiance hier en l’emportant facilement 3-0 face à Bochum, Leroy Sané a mis le vestiaire sous tension. Remplacé à la 77e minute par le jeune Arijon Ibrahimović, l’ailier n’a pas caché sa frustration en quittant la pelouse. L’Allemand a rejoint directement les vestiaires, sans un geste pour son entraîneur Julian Naggelsman et son staff. Le tacticien allemand n’a d’ailleurs pas daigné se lever pour saluer son joueur. Selon le journal allemand Bild, sa prestation et son attitude ont fortement déplu à l’état-major du Bayern, Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić. Il est rare de voir de telles tensions au sein de l’institution bavaroise, encore plus à quelques jours d’un choc européen.

City espère sortir la tête de l’eau

Accusé d’avoir commis plus de 100 infractions au règlement financier du championnat anglais, Manchester City tremble en attendant de connaître les sanctions. Mais il y a quand même une petite éclaircie dans cette grisaille, c’est la sortie de Pep Guardiola sur son avenir, « Je ne bouge pas de mon siège, je peux vous l’assurer. Je veux y rester plus que jamais. Après tant et tant d’années passées en Premier League, je ne veux pas partir », a-t-il déclaré. Une bonne nouvelle alors qu’Erling Haaland a de son côté menacé de claquer la porte.