CdM 2022, Angleterre : Harry Kane bat le record de Gary Lineker

Buteur lors de la large victoire de l’Angleterre face au Sénégal (3-0) en huitième de finale de cette 22ème édition de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Harry Kane a établi un nouveau record avec les Three Lions. Grâce à sa nouvelle réalisation du jour, l’attaquant de Tottenham est en effet devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise lors des compétions internationales majeures.

Avec 7 réalisations inscrites en Coupe du Monde (6 en 2018 et 1 en 2022 pour le moment) en plus de ses 4 buts inscrits durant l’Euro 2021, le joueur de 29 ans vient de dépasser le légendaire Gary Lineker à la tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Three Lions dans ces compétitions. Harry Kane marque donc encore un petit peu plus l’histoire de sa sélection et du football anglais en général.