Serie A : la Lazio se défait facilement de la Salernitana

A l'occasion de la 22ème journée de Serie A, le promu Salernitana de Franck Ribéry, encore absent aujourd'hui, accueillait la Lazio de Maurizio Sarri. Les Salernitains étaient bons derniers du championnat italien avec seulement 11 points en 19 matchs avant la rencontre (ils comptent deux matchs en retard), mais le club du Sud de l'Italie restait sur une victoire à l'extérieur face au Hellas Vérone (1-2). De leur côté, les Laziales étaient huitièmes du championnat avec 32 points et n'avaient toujours pas gagné en 2022, après leur nul face à Empoli (3-3) et leur défaite face à l'Inter Milan le week-end dernier. Ce match était donc très important des deux côtés.

La Lazio se mettait vite à l'abri en inscrivant deux buts coup sur coup lors des dix premières minutes par l'intermédiaire de Ciro Immobile. Sur le premier but (7e), l'Italien était servi par le géant milieu serbe Sergej Milinkovic-Savic. Sur le second, c'est Pedro Rodriguez qui assistait le champion d'Europe italien, qui faisait grimper son nombre de buts à 17 en championnat. Le club de la capitale italienne parachevait sa victoire avec le but de Manuel Lazzari à la 66ème minute (passe décisive de Felipe Anderson). La Lazio a totalement dominé ce match avec 74% de possession et 878 passes contre seulement 305 pour leur adversaire du jour. Les Biancocelesti remontent à la sixième place, devant l'AS Roma et la Fiorentina.