Équipe de France : Didier Deschamps réagit à l’annonce du choc France-Belgique

Tenue en échec par la Pologne (1-1), l’équipe de France a appris en début de soirée qu’elle allait retrouver un vieil ennemi en huitième de finale de l’Euro 2024 : la Belgique. Un duel de nations peu emballantes depuis le début du tournoi. Après leur match nul (0-0) face à l’Ukraine, les Diables Rouges ont géré leur qualification, sans forcément vouloir chiper la première place du groupe E à la Roumanie. En clair, les Belges se contentent déjà de leur qualification, notamment après une phase de poules plutôt décevante.

C’est d’ailleurs pour cette raison que nos voisins ont rapidement déclaré que les Bleus étaient les grands favoris de cette confrontation. «On n’est pas favori contre la France, mais il faut battre tout le monde pour gagner le tournoi. On a déjà été du bon côté du tableau et on a quand même été éliminé donc ça ne veut pas dire grand-chose», a déclaré Kevin De Bruyne. Ce soir, la fédération française vient de publier la première réaction côté français, celle de Didier Deschamps.

« Avec la Belgique, on sait ce qu’on a en termes de motivation »

« Ça fait partie des grosses équipes qui sont là. Leur groupe était très serré aussi. Ils finissent tous à quatre points. On se connait bien, ça fera un gros huitième de finale pour nous, comme pour eux. On les a suivis sur les trois matches, évidemment le dernier contre l’Ukraine. Il y a des individualités notamment dans le domaine offensif : De Bruyne, Lukaku, Doku, Trossard. Mais s’ils finissent deuxièmes, c’est qu’ils ont eu certaines difficultés. Mais potentiellement, ça fait partie des très bonnes équipes qui ont l’ambition d’aller loin », a-t-il déclaré sur la chaîne YouTube de la FFF, avant de poursuivre.

« On les a observés sur leurs trois matchs avec nos observateurs. Donc on aura les petits détails qui sont importants et les différences sur les trois matches qu’ils ont eu à jouer face à des équipes avec des systèmes différents aussi. On va basculer sur cette préparation aujourd’hui. On sait que c’est la Belgique, il n’y a pas à se dire qu’on aurait pu avoir un autre. Avec la Belgique, on sait ce qu’on a en termes de motivation. Il faudra qu’on soit à notre maximum. » Le message est passé !