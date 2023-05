Dossier Mourinho : la réponse de l’AS Roma au PSG

La suite après cette publicité

Si on ne faisait qu’écouter ses mots pour les supporters giallorossi, José Mourinho ne donne pas vraiment l’impression de vouloir quitter l’AS Roma. Hier encore, le Special One n’a pas caché son émotion après la victoire 1-0 de l’AS Roma face au Bayer Leverkusen, en demi-finale aller de la Ligue Europa.

« Le mérite revient aux garçons, qui ont cette mentalité, ce désir, cette empathie. Ils ont ce sens des responsabilités, ils veulent tout faire pour rendre les supporters heureux. La route de Trigoria (le centre d’entraînement de la Roma, ndlr) au stade était pleine de monde et cela, même pour quelqu’un comme moi qui a tant d’expérience, vous touche de l’intérieur. L’année dernière, contre Leicester, j’avais trouvé ça incroyable, cette fois c’est encore plus fort. »

La Roma fait confiance à Mourinho

Pourtant, comme nous vous l’avons confirmé avant-hier, Mourinho fait bien partie des deux priorités du Paris Saint-Germain pour la succession de Christophe Galtier. Le Portugais a d’ailleurs parfaitement joué au chat et à la souris quand il a été interrogé sur cette rumeur. «Si le PSG m’a contacté ? S’ils me cherchent, ils ne m’ont pas trouvé parce qu’ils ne m’ont pas parlé», avait-il déclaré avec un grand sourire. Mourinho disait-il vrai ou jouait-il la comédie ?

Pour le moment, impossible de le savoir. De son côté, l’AS Roma préfère y croire et s’aligner sur ce discours. C’est en tout cas le discours qu’a tenu hier, à l’issue du match, le directeur sportif du club, Tiago Pinto, sur Sky. « Le PSG sur Mourinho ? Je suis rassuré par cette question, on me l’a posée à chaque élimination cette saison. J’espère qu’on me la posera aussi à Budapest (pour la finale de la Ligue Europa, ndlr). Il a très bien répondu et je suis tranquille. » À suivre.