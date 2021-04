Ligue 1 : l'AS Monaco s'amuse à Bordeaux et conforte sa troisième place

Après le nul du LOSC (1-1) et la victoire du PSG (3-2), et avant le déplacement de l'OL à Nantes, l'AS Monaco jouait un match très important face aux Girondins de Bordeaux ce dimanche, au Matmut Atlantique. Sur une série de trois victoires en championnat, les Asémistes devaient enchaîner pour rester à un point du club de la capitale et surtout revenir à deux unités des Dogues. De son côté, le FCGB, dans une mauvaise passe (3 défaites de rang), voulait se donner un peu d'air, la zone rouge n'étant qu'à cinq points. Niko Kovac alignait un 4-4-2 avec son duo Volland-Ben Yedder aux avant-postes. Jean-Louis Gasset partait lui sur un 4-3-3 avec Ben Arfa côté droit.

Avec la course au titre dans toutes les têtes, les joueurs du club du Rocher mettaient un gros rythme en place dès les premiers instants avant de temporiser. On comprenait alors rapidement que les Girondins allaient vivre un match compliqué. D'ailleurs, Costil devait rapidement s'employer sur une tentative de Golovin (15e). Tchouaméni, quelques instants plus tard, n'accrochait pas le cadre (17e). Les Girondins ne voyaient pas le cuir et perdaient même leur capitaine Koscielny sur blessure, remplacé par Mexer (24e). Un début match difficile pour le FCGB, qui craquait à la demi-heure de jeu.

Premier but pour Gelson Martins depuis le 29 novembre

Décalé sur la gauche, Volland rentrait dans la surface, se mettait sur son pied droit et finissait le tout d'une belle frappe enroulée (30e, 0-1). Au terme d'une première période largement maîtrisée, avec aucune tentative bordelaise, les Asémistes regagnaient les vestiaires avec un but d'avance. Bordeaux ne pouvait pas faire pire en deuxième période et l'ASM devait elle se mettre à l'abri. Et deux minutes après la reprise, l'équipe de Niko Kovac faisait le break. Lancé dans la profondeur et couvert par Baysse, Gelson Martins marquait du pied droit (47e, 0-2). Un but important sur le plan personnel, le Portugais ayant été absent plusieurs semaines à cause d'une opération du genou.

Les éléments offensifs faisaient leur travail dans les rangs monégasques, tout comme le gardien. Sur l'une des rares occasions girondines, Lecomte sortait une double parade avant de dégager en catastrophe (66e). Les Girondins montraient enfin quelque chose et sur un service de Benito, De Préville trouvait malheureusement le poteau (77e). La chance n'était pas du côté du FCGB. Vraiment pas d'ailleurs puisque dans la foulée, Lacoux était expulsé suite à un deuxième avertissement (78e). A dix contre onze, les Bordelais poussaient mais ne revenaient pas. Pire, les visiteurs marquaient un troisième but grâce à une tête de Jovetic (90e, 0-3). L'AS Monaco s'imposait facilement. Une victoire qui permettait à l'ASM de conforter sa troisième place. Bordeaux inquiétait toujours et restait seizième.

