Arsenal : la folle trajectoire de Gabriel Magalhães, meilleur défenseur de Premier League cette saison

Virgil van Dijk, Rúben Dias, Cristian Romero, Manuel Akanji, Raphaël Varane… Non, le meilleur défenseur central de Premier League évolue bien à Arsenal cette saison. Mais la mission de départager William Saliba et Gabriel Magalhães devrait donner quelques cheveux blancs à ses acteurs, tant la réussite du Français est liée à celle du Brésilien, et réciproquement. Dernièrement, le second avait d’ailleurs grincé des dents lorsqu’on lui avait rappelé la blessure de son partenaire alors qu’Arsenal était encore engagé dans la course au titre l’an passé, preuve de la complicité entre les deux joueurs : «Ne me rappelle plus ça, s’il te plaît», avait-il rigolé. Débarqué en provenance du LOSC pour 25 millions d’euros en 2020, ce qui en avait fait la 5e plus grosse vente du club nordiste à l’époque, Gabriel a su faire voler en éclats les doutes à son sujet.

Si sa première saison en Angleterre fut inégale en termes de performances, le Brésilien a su rectifier le tir pour devenir aujourd’hui l’un des meilleurs défenseurs centraux de Premier League. Il faut le dire aussi, la cellule de recrutement d’Arsenal, sous la main de son directeur sportif Edú Gaspar, avait eu du flair en allant chercher le natif de São Paulo, perçu comme un défenseur prometteur mais inconstant à Lille. Cette saison, l’international auriverde (6 sélections) a su gommer ses dissipations et incarne avec William Saliba l’hermétisme des Gunners, meilleure défense de Premier League (24 buts encaissés). D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que les deux compères sont les deux joueurs les plus utilisés par Mikel Arteta cette saison (3 422 minutes pour Saliba, 3 282 pour Gabriel).

Aucun défenseur ne marque plus que lui en Premier League depuis son arrivée

Sol Campbell, légende des Gunners et membre des Invincibles de 2004, s’était de son propre aveu dit épaté par le niveau de performance de ses deux cadets récemment : «s’ils forment la meilleure charnière d’Arsenal depuis les Invincibles ? Oui, sans manquer de respect à tous les défenseurs qui sont passés par Arsenal», avait-il concédé au mois de décembre dans des propos rapportés par The Sun. Impactant dans les duels comme peu de défenseurs en Premier League, excellent relanceur, le défenseur de 26 ans est également une arme redoutable sur coups de pieds arrêtés. Cette saison encore, il a fait trembler les filets adverses à 4 reprises en Premier League, ce qui en fait le meilleur défenseur buteur du championnat.

D’ailleurs, avec 14 réalisations depuis son arrivée en 2020, aucun défenseur n’a plus marqué que lui sur cette même période. «Beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Son importance dans l’équipe s’est accrue, il a travaillé sa mentalité et il peut décider de ce qu’il veut être car il a un énorme potentiel. En restant ici cet hiver, il a fait le bon choix», avait confié Arteta début février au sujet de son joueur, tout juste élu Gunners du mois. Moins sujet aux sautes de concentration cette saison, ce qui a longtemps été son principal souci, Gabriel a par ailleurs passé le cap des 150 apparitions sous le maillot d’Arsenal ces dernières semaines. Un cap symbolique qui en dit déjà long sur la confiance que lui prête son club, et qui devrait encore être amené à prendre de l’ampleur.