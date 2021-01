OM : ce qui coince pour Morgan Sanson

La suite après cette publicité

Morgan Sanson a-t-il joué son dernier match avec l'Olympique de Marseille mercredi soir face au RC Lens ? Pas si sûr... Déjà, il faut avouer que c'était une surprise de le voir titulaire dans le onze mis en place par André Villas-Boas, alors que son transfert vers la Premier League apparaissait imminent. Il y a deux jours, le très sérieux The Times annonçait même le prix auquel Aston Villa allait acheter le milieu de terrain français de 26 ans, à savoir 18 M€.

Un montant qui nous avait également été confirmé par des sources proches du dossier. Mais hier, Sanson était bien sur la pelouse et surtout, après la rencontre, André Villas-Boas a eu des mots étonnants : « Morgan, il a eu une offre très faible d'Aston Villa, qui a été refusée immédiatement. Il est avec nous et concentré. Il a fait un très bon match ce soir sur l'aspect des efforts ». Une offre très faible ? Le technicien portugais a réitéré ses accusations en conférence de presse.

L'offre d'Aston Villa n'atteint pas les 18 M€

« L'offre a été refusée parce qu'elle était pathétique. Rien sur cet aspect-là. Il y a eu une offre, qui n'était pas celle dont on avait parlé au téléphone. Et l'offre reçue était pathétique... Alors on a refusé tout de suite et le joueur reste concentré sur l'OM à ce moment-là. De toute façon, si Morgan sort, on doit le remplacer, on doit attaquer le mercato tout de suite », a-t-il déclaré.

Selon les informations de La Provence, le head of football de l'OM, Pablo Longoria, a discuté toute la journée avec les dirigeants d'Aston Villa, dont l'offre écrite ne s'élevait qu'à 13 M€ + 3 M€ de bonus. C'est effectivement moins que les 18 M€ annoncés. Les discussions continuent entre les deux parties mais il reste à savoir si l'OM n'a pas plutôt intérêt à ce qu'elles traînent encore un peu, au moins jusqu'au match à Monaco samedi puisque Rongier est sorti sur blessure et que Kamara est touché à la cuisse...