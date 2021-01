OM : AVB s'explique sur le transfert de Sanson

Morgan Sanson a-t-il joué son dernier match, ce mercredi soir, avec l'Olympique de Marseille contre le RC Lens ? Le natif de Saint-Doulchard, pourtant très proche d'un transfert en Premier League du côté d'Aston Villas, était titularisé par André Villas-Boas contre les Artésiens pour ce match décalé de la neuvième journée de Ligue 1. Pourtant, le milieu de terrain semble encore très loin d'un transfert dans le Royaume. C'est son coach qui l'a annoncé.

« Morgan, il a eu une offre très faible d'Aston Villa, qui a été refusée immédiatement. Il est avec nous et concentré. Il a fait un très bon match ce soir sur l'aspect des efforts », a expliqué l'ancien coach de Porto et de Tottenham notamment au micro de Téléfoot. En attendant de voir si les pensionnaires de Villa Park vont augmenter leur offre et donc satisfaire les demandes de tout le monde. Il reste moins de deux semaines de marché hivernal.