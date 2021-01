OM, Aston Villa : le prix de Morgan Sanson dévoilé

L’OM, qui cherche à renflouer ses caisses, pour pouvoir accueillir Arkadiusz Milik, devrait récupérer une somme d’argent conséquente sur le très probable départ de Morgan Sanson vers Aston Villa. Le milieu français devrait rapporter à Marseille un peu plus de 18 millions d’euros au club selon The Times.

Les négociations entre Aston Villa et Marseille avancent bien dans le dossier Morgan Sanson. Pour cause, les deux parties s’étaient déjà entretenues cet été pour un possible transfert du milieu français. À cette époque, les Olympiens en demandaient pas moins de 30 millions. Six mois plus tard, avec les dernières performances du joueur de 26 ans, il devrait rapporter 18 millions d’euros. Une somme tout de même conséquente en pleine crise sanitaire et qui devrait compenser l’investissement sur la prochaine recrue Milik.