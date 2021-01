OM-Napoli : nouvelles révélations sur les dessous de l'opération Milik

La suite après cette publicité

Arkadiusz Milik (26 ans), c’est pour aujourd’hui ? Selon divers médias français et italiens, il y a de fortes chances pour que les fans de l’Olympique de Marseille voient débarquer ce mardi le fameux « grantatakan » tant désiré depuis plusieurs années. Mais pour l’heure, le club phocéen s’active pour finaliser les derniers détails.

Dans ce dossier, tout a presque déjà été révélé. Les vice-champions de France en titre ont négocié un prêt de dix-huit mois assorti d’une option d’achat obligatoire de 8 M€, à laquelle s’ajoutent 4 M€ de bonus (et non 5 comme cela était évoqué). Hier soir, les médias transalpins ajoutaient que le Napoli s’était également assuré un pourcentage sur une future revente (entre 20% et 25%).

Ce matin, la Gazzetta dello Sport nous livre les derniers détails de l’opération. Premièrement, le pourcentage sur la revente sera de 20% et ne s’appliquera que sur un prix de vente supérieur à 8 M€. Concernant le paiement de l’option d’achat obligatoire, l’OM a obtenu la possibilité de la payer en deux ans.

Naples doit abandonner ses poursuites contre Milik

Pour ce qui est des 4 M€ de bonus évoqués, ils seront directement liés à une qualification en Ligue des Champions, ainsi qu’au temps de jeu et aux buts marqués par l’international polonais (56 sélections, 15 buts). Côté salaire, Milik, qui doit prolonger au Napoli avant de partir, a négocié un bail de quatre ans qui lui rapportera 3,5 M€ nets par saison.

Enfin, et ce serait le dernier élément qui bloquerait tout selon le journal au papier rose, l’OM, le joueur et ses agents attendraient un accord spécial des Partenopei. En effet, le Napoli doit officialiser l’abandon de ses poursuites contre Milik. La première dans l’affaire des mutins, la seconde pour une violation supposée sur des droits d’image. Vous l’aurez compris, l’affaire devrait se faire, mais il faut encore être un peu patient.