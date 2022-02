PSG : Kylian Mbappé veut jouer un sale tour au Real Madrid

La suite après cette publicité

Tic, tac. Tic, tac. La fin du contrat de Kylian Mbappé approche, mais surtout, c'est cette double confrontation entre le PSG et le Real Madrid qui va arriver très vite avec un premier round dans une semaine exactement, à suivre en direct sur Foot Mercato. Une rencontre entre deux clubs qui roulent sur leur championnat, et qui s'annonce passionnante, avec beaucoup d'individualités en forme. Mais c'est surtout Kylian Mbappé qui est attendu au tournant, pour des raisons évidentes...

« Si la décision sur mon avenir est prise ? Non. Le fait de jouer contre le Real change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence. Après, on verra ce qu’il se passera », confiait-il ce week-end.

Le calendrier complet des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Faire mal au Real Madrid

Et comme l'indique Le Parisien, ce probable départ vers Madrid ne changera rien. L'ancien joueur de Monaco a bien l'intention d'en faire voir de toutes les couleurs aux Madrilènes, et ne jouera pas avec le frein à main, bien au contraire. Très en forme depuis le début de saison, il restera professionnel à 100% et compte bien assumer son rôle de leader de l'attaque parisienne.

Il compte d'ailleurs bien impressionner tout le monde du côté de Madrid, alors que le journal précise bien qu'un départ reste de loin l'option la plus probable pour lui. Son entourage et le PSG sont toujours en contact, mais tout indique que c'est bien du côté de la capitale espagnole qu'il poursuivra sa carrière...