Andrés Iniesta va retrouver le Barça cet été. Joueur de Vissel Kobe (Japon) depuis son départ du club catalan en 2018, la légende espagnole va en effet affronter le FC Barcelone dans le cadre d’une rencontre amicale, en juin. Mundo Deportivo indique que le groupe barcelonais s’envolera pour le Japon dans la foulée de la 38e et dernière journée de Liga face au Celta Vigo.

Cette rencontre se tiendra le 6 juin prochain à Tokyo, et plus précisément au stade national, doté d’une capacité de 80 000 places. Par ailleurs, le Barça devrait toucher un joli pactole en participant à ce match, précise Mundo Deportivo. Ce ne sera en revanche pas la première fois que le Barça s’envolera pour le pays du soleil levant au cours de sa tournée estivale. En 2019 déjà, le Barça avait affronté cette même équipe de Vissel Kobe et l’avait emporté 2-0, avec déjà un Andrés Iniesta chez l’équipe hôte.

