West Ham s’offre une recrue à 47 millions

Le marché anglais est dans un autre monde. Et le transfert de Max Kilman en provenance de Wolverhampton direction West Ham l’illustre bien. Les Hammers ont officialisé l’arrivée du défenseur anglais ce samedi matin. Montant du transfert ? 47 millions d’euros et un contrat de 7 ans. Rien que ça. Dans ce dossier, West Ham était en concurrence avec Naples et les Wolves avait rejeté une offre de 30 millions pour leur capitaine.

«Nous sommes ravis d’annoncer la signature du défenseur central des Wolverhampton Wanderers Maximilian Kilman. Le joueur de 27 ans a signé un contrat de sept ans au London Stadium après avoir passé six années extrêmement réussies à Molineux avec les Wolves», peut-on lire dans le communiqué du club.