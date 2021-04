Super League : l'AC Milan, la Juventus et l'Inter veulent rester en Serie A

La suite après cette publicité

Avec les trois cadors de Liga (Real Madrid, Atlético, FC Barcelone) et les six poids lourds de Premier League (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea), l’AC Milan, la Juventus et l’Inter ont choisi de rejoindre le clan de la Super League.

Menacés par l’UEFA, les trois clubs transalpins ont participé à la réunion de crise de la Ligue italienne cet après-midi. À cette occasion, Sky Italia affirme que Rossoneri, Nerazzurri et Bianconeri ont affirmé «leur volonté de continuer à jouer en Serie A».