Jurrien Timber étudie sur Arsenal pendant son absence

Le 12 août dernier, Jurrien Timber réalisait ses grands débuts à Arsenal, à l’Emirates, face à Nottingham Forrest (2-1). Sa première et dernière apparition avec les Gunners jusqu’à ce jour. Gravement blessé au ligament croisé antérieur du genou droit, l’ancien défenseur de l’Ajax n’est toujours pas près de retrouver les pelouses de Premier League, mais profite de sa blessure pour passer du temps à décortiquer le jeu de sa nouvelle équipe. Le Néerlandais veut tout savoir, que ce soit sur son entraîneur, Mikel Arteta, et ses partenaires.

Dans une interview accordée au Standard, Jurrien Timber raconte : «la chose à laquelle je pensais quand je me suis blessé pour la première fois, c’était simplement d’en tirer le positif et de continuer à essayer de m’impliquer dans l’équipe. Il faut apprendre en regardant. Le fait est que c’est une longue blessure, entre sept et neuf mois, mais elle se rapproche aussi chaque semaine. À un moment donné, il faut approfondir notre façon de jouer et être prêt pour mon retour. Je participe aux réunions, mais c’est aussi une question de communication. Je continue de parler aux joueurs, aux entraîneurs et de déjeuner avec eux.» L’ancien de l’Ajax ne déprime pas et se montre investi. Il ne loupe aucun match à l’Emirates, navigue dans le vestiaire et participe aux missions des Gunners envers les communautés locales. Un travail qui portera sans doute ses fruits.