OM-Sporting CP : Ruben Amorim allume l'OM et l'UEFA

On a longtemps cru que la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Sporting CP ce mardi soir à l'Orange Vélodrome pour la troisième journée de Ligue des Champions (4-1) ne débuterait pas. En effet, à cause du traffic, les Portugais ne sont entrés dans le stade que trente minutes avant le début de la rencontre. Deux fois repoussé, le coup d'envoi a finalement débuté quinze minutes plus tard, à 19h. Ruben Amorim en a parlé en conférence de presse en mettant un petit taquet à l'OM et à l'UEFA.