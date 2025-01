LOSC : les mots forts de Lucas Chevalier après la défaite à Liverpool

Cette fois-ci, la marche était trop haute. Après avoir battu le Real Madrid, l’Atletico de Madrid et avoir décroché un honorable nul face à la Juventus, le LOSC s’est incliné face à Liverpool. Bien que solides à Anfield, les joueurs de Bruno Genesio ont vu les Reds s’imposer 2-1. Auteur de plusieurs arrêts déterminants, Lucas Chevalier a livré son analyse de rencontre.

Au micro de Canal+, le portier de 23 ans a estimé que son équipe aurait pu obtenir un meilleur résultat ce mardi soir. « On a manqué d’ambitions sur certaines attaques. On est tombé sur une équipe très forte, qui pouvait faire basculer le match à tout moment. Ce qu’elle a fait. Elle a profité de nos erreurs avec des transitions très rapides. C’est le haut niveau. On fait 2-1 chez eux. Quand on perd contre la meilleure équipe du monde, c’est jamais un sentiment très agréable. Mais il y a de bonnes choses à retenir. » Battu par Mohammed Salah sur l’ouverture du score anglaise, le Français s’est montré très élogieux envers l’Égyptien. « Il est très rapide, on ne sait pas ce qu’il va faire. Il peut aller sur son pied droit, rentrer pied gauche, mettre l’extérieur, il peut centrer, frapper. On essaie de rester sur les appuis et réagir. C’est une belle expérience. J’essaie de jouer contre les meilleurs du monde. C’est comme ça que je vais progresser. » Onzièmes au classement de la phase de play-off de la Ligue des Champions, les Dogues devront absolument battre Feyenoord à Pierre Mauroy lors de la dernière journée pour espérer éviter les barrages.