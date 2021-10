Qualif. CdM 2022 : premières pour Bamba Dieng et Bouna Sarr avec le Sénégal

Aliou Cissé a dévoilé sa liste pour la double confrontation face à la Namibie les 9 et 12 octobre prochains, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. On y retrouve notamment le jeune attaquant de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng, appelé pour la première fois.

Comme annoncé il y a quelques semaines, Bouna Sarr fait également partie de la sélection sénégalaise. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané sont également présents. Les Lions de la Teranga sont actuellement premiers de leur groupe avec six points, deux de plus que la Namibie.