JO 2024 : Jérôme Rothen dézingue Florian Maurice

Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, présent en conférence de presse, a expliqué qu’il ne «voulait pas libérer quatre joueurs titulaires» pour les JO. Un discours qui ne passe pas pour Jérôme Rothen, qui n’a pas manqué de critiquer le dirigeant du club breton dans l’émission «Rothen s’enflamme» sur RMC. L’ancien joueur du PSG a, par ailleurs, rappelé que le choix de Maurice était d’autant plus critiquable du fait que l’ancien attaquant ait participé aux Jeux d’Atlanta en 1996.

«Tu veux qu’on dise quoi quand tu as un discours comme celui de Florian Maurice qui est directeur sportif d’un des meilleurs clubs de France, qui profite de la jeunesse de son effectif pour en faire des plus-values et tu peux aussi atteindre ces plus-values en les bonifiant avec l’équipe de France, les jeunes notamment, on met souvent en avant le côté international U17, U18, U23. Alors oui cette compétition n’est pas une date FIFA mais avant de penser qu’il peut être privé de 4/5 joueurs en début de saison prochaine, déjà quand tu t’appelles Rennes, je pense que tu peux faire avec, les joueurs ne sont pas toujours titulaires, on peut pas dire que Doué est un titulaire indiscutable… heureusement que des clubs comme Lyon ou Lille ont cet élan de patriotisme. En plus Florian Maurice a fait les JO en 1996…»