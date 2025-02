Real Madrid : Raul Asencio risque 5 ans de prison

Le tribunal provincial de Las Palmas a rejeté l’appel de la défense de Raúl Asencio, maintenant une enquête pour son implication présumée, avec d’autres anciens coéquipiers, dans la diffusion d’une vidéo à caractère sexuel mettant en scène une jeune fille de 16 ans, selon les informations des journaux espagnols El Confidencial et El Pais. L’affaire remonte à septembre 2023, lorsque la mère de la mineure a déposé plainte, affirmant que les relations sexuelles avaient été enregistrées à l’insu des jeunes filles et que la vidéo avait ensuite été partagée via des groupes de messagerie privée.

Asencio, accusé uniquement de diffusion, avait demandé l’abandon des poursuites. Mais cette requête a été refusée et il reste sous enquête. Le délit est passible de cinq ans d’emprisonnement selon la loi espagnole. En plus de Raúl Asencio, trois autres joueurs sont également visés par l’enquête : Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez et Andrés García, qui ne jouent plus pour le club. Les accusations portent sur des délits présumés de découverte et de divulgation de secrets, ainsi que de pornographie infantile. L’affaire continue de faire l’objet d’une investigation approfondie par les autorités judiciaires et de défrayer la chronique dans la presse en Espagne.