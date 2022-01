Manchester United : Ralf Rangnick répond à la sortie colérique de Cristiano Ronaldo

Décidément, Cristiano Ronaldo fait énormément parler de lui à Manchester ces derniers temps. Entre un recadrage adressé à ses partenaires et les rumeurs de départ de plus en plus insistantes, le Portugais alimente les médias. Et hier soir, l’ancien joueur de la Juventus a de nouveau donné du grain à moudre. La 71e minute avait sonné dans ce match entre Brentford et Manchester United quand Ralf Rangnick a fait le choix de sortir CR7. Une décision qui a provoqué le courroux du numéro 7.

Très vite, la presse britannique ne parlait que de ça. Face aux médias, Rangnick a donc dû s’expliquer. « C’est normal, un attaquant veut marquer. Mais il revient d’une petite blessure et c’est important de rappeler que nous avons un autre match qui va arriver. Et puis, après ce qu’il s’est passé à Villa Park (Aston Villa a arraché le 2-2), nous devions défendre notre avantage et c’était important de revenir à une défense à cinq. Nous n’avons pas pu faire de clean sheet donc il fallait que rien d’autre n’arrive », a-t-il déclaré au micro de BT Sport, dans des propos relayés par Skysports.

Rangnick pense à l’intérêt de l’équipe

Plus tard, en conférence de presse, Rangnick a bien évidemment dû faire face à une nouvelle salve de questions sur ce Ronaldogate. Et là encore, le coach intérimaire ne s’est pas défilé. « La seule réaction que j’ai eue ç’a été : « pourquoi moi ? Pourquoi tu m’as remplacé ? » J’ai dû prendre cette décision dans l’intérêt de l’équipe et du club. Il s’est passé la même chose quand nous menions 2-0 face à Aston Villa et nous ne voulions pas commettre la même erreur », a-t-il confié, avant de conclure en affirmant qu’il n’hésitera pas à prendre la même décision si la situation se représente.

« Je ne m'attendais pas à ce qu'il me serre dans ses bras après avoir été remplacé. Je sais comment pensent les joueurs qui marquent des buts et j'ai dû prendre cette décision. Je n'ai aucun problème avec Cristiano. Il revenait d'une blessure et n'avait pas joué depuis une semaine et demie. Nous avions Rashford et Anthony Martial sur le banc, alors pourquoi ne pas les utiliser ? Je prendrais à nouveau la même décision. Je suis ici depuis six semaines et je n'ai jamais eu de problème avec Cristiano. Nous avons eu une discussion avant le match de coupe contre Aston Villa à propos de sa blessure et nous avions convenu de ne pas l'utiliser. Il était de nouveau disponible aujourd'hui (hier) et nous avons décidé de le titulariser. Le plus important est que nous gagnions des matchs et cela passe avant tout. » CR7 est prévenu.