Cristiano Ronaldo menace de quitter Manchester United

La suite après cette publicité

Il ne fait pas les choses à moitié. Irrité par le comportement d'une partie du vestiaire de Manchester United depuis son retour, principalement les jeunes, Cristiano Ronaldo (36 ans) a accordé un entretien musclé à Sky Sports la semaine passée pour tirer la sonnette d'alarme. Cette prise de parole publique s'est accompagnée d'une entrevue, privée cette fois, entre son représentant Jorge Mendes et Richard Arnold, remplaçant d'Ed Woodward à la direction du club mancunien à partir du 1er février.

Le Sun dévoile la teneur de ce rendez-vous au sommet, qui a eu lieu cette semaine. Et d'après le tabloïd, le message du clan CR7 a été très clair : si les Red Devils ne se qualifient pas pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, la star portugaise, distinguée par un prix spécial de la FIFA lors de la cérémonie The Best, claquera purement et simplement la porte à l'issue de la saison en cours.

La C1 sinon rien

Sous contrat jusqu'en juin 2023, le natif de Funchal, auteur de 14 réalisations toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice, se sent encore capable de briller dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, dont il est d'ailleurs le meilleur buteur. Si les pensionnaires d'Old Trafford lui offrent la possibilité de la jouer en 2022/23, il restera. Si non, le Lusitanien se cherchera un autre club qualifié pour la C1.

Le ton est donné, MU est prévenu. Le risque est d'ailleurs bien réel puisque les hommes de Ralf Rangnick, d'une irrégularité saisissante ces dernières semaines, pointent actuellement à la 7e place au classement de Premier League, à 5 points du 4e, West Ham. Il leur reste également la Ligue des Champions (8e de finale contre l'Atlético de Madrid) pour pouvoir croire à un ticket pour la prochaine LdC. L'avenir de CR7 en dépend.