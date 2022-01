FIFA-The Best 2021 : un prix spécial pour Cristiano Ronaldo

À l’instar de ce que France Football avait fait avec Robert Lewandowski, la FIFA a elle aussi créé un trophée spécial à l’occasion du gala FIFA-The Best. Un prix spécial qu’a remporté Cristiano Ronaldo, notamment pour avoir dépassé le record d’Ali Daei (109 buts avec l’Iran).

« C’est un rêve et je tiens à remercier mes coéquipiers, notamment ceux de la sélection nationale qui ont travaillé avec moi ces vingt dernières années. Je n’ai jamais pensé à battre ce record. J’ai six buts d’avance sur ce record. C’est un prix unique de la FIFA. Je respecte cette organisation. Je remercie ma famille. Ma motivation est toujours présente, même si je vais bientôt avoir 37 ans », a déclaré CR7 à la FIFA.

🏆✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!



🇵🇹 Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk