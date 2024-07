Espagne - France : Adrien Rabiot promet l’enfer à Lamine Yamal

Il est l’une des sensations de cet Euro jusque-là. Déjà étincelant à seulement 16 ans avec le FC Barcelone, Lamine Yamal est en train de mettre tout le monde d’accord en Europe. Brillant avec l’Espagne, le prodige n’arrête pas de battre des records hallucinants depuis quelques semaines. Et alors que la Roja est brillante dans cet Euro et qu’ils affronteront la France en demi-finale ce mardi, le numéro 19 ibérique est forcément attendu au tournant. Même les joueurs de l’équipe de France sont prêts à l’idée d’affronter le crack catalan.

Présent en conférence de presse ce lundi, Adrien Rabiot en a même profité pour faire monter la pression avant cet affrontement au sommet : «je pense qu’il a montré que c’est un joueur qui sait gérer le stress, il a beaucoup de qualités. Il a montré qu’il pouvait jouer, on sait de quoi il est capable et qu’il a la tête froide. Logiquement, c’est peut-être un peu difficile de jouer une demi-finale, mais cela dépendra de notre capacité à lui mettre la pression. Nous voulons sortir Lamine Yamal de sa zone de confort, s’il veut jouer une finale, il devra faire plus de choses que ce qu’il a fait jusqu’ici.» Le message est clair.