FC Copenhague - Borussia Dortmund : les compositions officielles

Pour cette dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le FC Copenhague reçoit le Borussia Dortmund au Parken Stadium sur les coups de 21 heures (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Les Danois n’ont plus rien à jouer dans cette compétition, ils sont assurés de terminer derniers de leur groupe. C’est donc un match pour l’honneur ce mercredi soir à domicile histoire de finir en beauté contre un adversaire prestigieux. C’est aussi l’occasion d’accrocher une victoire dans cette campagne européenne cette saison car leur bilan est pour l’instant de deux matchs nuls et trois défaites. À cette occasion, Jacob Neestrup aligne un 4-3-3 avec Vavro et Lund en charnière centrale, Lerager, Clem et Claesson au milieu de terrain. Haraldsson sera à la pointe de l’attaque accompagné par Bardghji à droite et Daram à gauche.

La suite après cette publicité

Avec une deuxième place également assurée avant ce dernier match de groupe, le Borussia Dortmund reste sur deux matchs nuls consécutifs contre le FC Séville et Manchester City et devra donc essayer de terminer cette phase de poules par une victoire. Bien classés en championnat, les hommes d’Edin Terzic sont sur quatre matchs sans défaites dont trois victoires et un seul but encaissé notamment. Ce mercredi, le coach allemand décide de se passer de Jude Bellingham pourtant en très grande forme avec quatre buts marqués sur les quatre dernières rencontres. À la place, c’est Ozcan et Can qui sont titulaires au milieu. Malen, Adeyemi et Reyna sont derrière Modeste pour former un quatuor offensif.

Les compositions d’équipes :

FC Copenhague : Grabara - Diks, Vavro, Lund, Sorensen - Lerager, Clem, Claesson (cap.) - Bardghji, Haraldsson, Daramy.

Borussia Dortmund : Kobel - Passlack, Hummels (cap.), Schlotterbeck, Hazard - Can, Ozcan - Adeyemi, Reyna, Malen - Modeste.

Pour cette 6ème journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 150 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.

Suivez les rencontres de Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.