Liga : victoire prolifique de Gérone contre Grenade

Gérone est la surprise de ce début de championnat en Liga. Auteur d’un début de saison quasi parfait (3 victoires en 4 matches), les Catalans se déplaçaient ce lundi à Grenade pour y affronter une équipe mal en point au classement (18e). Et la logique a finalement été respecté car les coéquipiers de Daley Blind se sont imposés à l’issue d’un match animé. L’affaire était pourtant réglée au bout de 34 minutes. Alors que Viktor Tsygankov (0-1, 22e) a ouvert le score pour les visiteurs, Savinho (0-2, 31e) puis David Lopez (0-3, 34e) ont corsé l’addition en faveur de ces derniers.

Malgré la révolte dangereuse de Grenade, insufflée par Myrto Uzini (1-3, 65e) et Lucas Boye (2-3, 85e), Yan Couto a tué la rencontre et a ainsi entériné la victoire géronaise (2-4, 89e). Avec ce succès, Grenade poursuit son début de saison impressionnant et compte désormais 13 points. Un total qui leur permet d’être troisième de Liga ce lundi soir. De leur côté, les pensionnaires de Los Carmenes sont dix-huitièmes.