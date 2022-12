LOSC : Akim Zedadka en route pour l'AJ Auxerre !

Arrivé libre de tout contrat à Lille en provenance de Clermont avec une solide réputation, Akim Zedadka nourrissait de grandes ambitions avec le LOSC. L'un des latéraux droits les plus en vogue de la Ligue 1 avait choisi alors de rester dans l'Hexagone plutôt que de se diriger vers le Séville FC ou la Lazio Rome. Oui mais voilà, l'international algérien (une sélection en juin dernier avec les Fennecs) n'a pas le temps de jeu qu'il espérait (8 apparitions - 1 but) sous les ordres de Paulo Fonseca qui lui préfère le jeune guinéen Bafodé Diakité.

La suite après cette publicité

Voulant garder ses chances de jouer en sélection et de pouvoir jouer plus régulièrement en Ligue 1, Zedadka va quitter temporairement le Nord de la France. Selon nos informations, il devrait s'engager dans les prochaines heures à l'AJ Auxerre dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Le défenseur lillois de 27 ans, qui doit passer sa visite médicale vendredi matin, arriverait en tant que joker médical pour disputer la reprise du championnat prévu le 28 décembre et le match à domicile contre l'AS Monaco.