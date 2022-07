ASSE : les adieux de Lucas Gourna-Douath

Il n'a pas encore 19 ans et va connaître un premier gros transfert. Lucas Gourna-Douath a choisi le Red Bull Salzbourg parmi les nombreuses équipes intéressées par ses services. Le milieu défensif compte déjà 62 matches de Ligue 1 à son actif et 65 au niveau professionnel (1 but) et s'est imposé comme un titulaire important depuis deux saisons avec l'AS Saint-Etienne.

Avant de découvrir son nouvel environnement, le jeune homme a décidé de faire ses adieux au peuple vert à travers une vidéo postée sur son compte Instagram. «Merci à tous ceux qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Mes éducateurs, les gens au club, le staff, mes entraîneurs, mes coéquipiers... Merci au club de m'avoir donné la chance de vivre mon rêve. Je ne vous oublierai jamais, Bonne chance pour la suite et merci pour tout», peut-on lire.