Le tacle de Jean-Michel Aulas à Santiago Cucci

C’est la guerre entre Jean-Michel Aulas et John Textor. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais a fait saisir les comptes du club rhodanien. Depuis, chaque camp se renvoie la balle. JMA a toutefois profité d’un passage à L’Equipe du Soir pour expliquer la situation aux supporters rhodaniens qui pensent que leur ancien président s’attaque à leur club de cœur.

La suite après cette publicité

« L’OL c’est mon club depuis 35 ans ce sera toujours mon club. Je traite avec Textor patron d’Eagle et lui dit que ce sera OL groupe qui rachètera les actions avec la caution d’Eagle et que si OL groupe ne peut pas faire, c’est Eagle qui le substituera. Ç’a été approuvé par le conseil d’administration le 10 mai de cette année, je crois. La procédure au tribunal de commerce était la seule possible pour aller Eagle, ce n’est pas l’OL que je suis allé chercher, c’est Eagle. (…) Ç’a été fait le 10 août. Il n’y avait pas d’argent sur les comptes. La DNCG avait demandé de ne pas investir plus de 25 M€. À cette époque, c’était déjà fait. Vous avez l’impression que c’est moi qui ai bloqué les comptes, mais ce n’est pas moi ! C’est de l’enfumage version Cucci qui fait penser que j’ai essayé de freiner l’OL », a-t-il déclaré.