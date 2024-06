Mercato Barça : le PSG prépare une offre vertigineuse pour Lamine Yamal !

Et si Lamine Yamal poursuivait sa carrière dans la Ville Lumière ? À l’heure où nous écrivons ces lignes, difficile de l’affirmer. Pour autant, le nom de celui qui dispute actuellement l’Euro 2024 avec l’Espagne reste régulièrement associé au champion de France en titre. En mars dernier, le président du Barça, Joan Laporta, avait d’ailleurs révélé dans une interview accordée à Barça One que le club catalan avait d’ores et déjà «rejeté une offre de 200 millions d’euros pour Lamine».

Une offre rapidement associée au PSG, même si nous vous affirmions que les hautes sphères de la formation parisienne n’étaient pas passées à l’action pour le prodige barcelonais, auteur de 7 buts et 11 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues la saison passée. Pour autant, dans son édition du jour, Mundo Deportivo ajoute ce samedi que les Rouge et Bleu n’ont clairement pas abandonné ce dossier. Ainsi, le média espagnol indique que le board francilien serait, aujourd’hui, prêt à miser 250 millions d’euros pour le crack d’Esplugues de Llobregat.

Le PSG voulait Pau Cubarsí

Le PSG pousse pour Yamal mais…

Un montant historique pour le PSG qui dépasserait alors la somme déboursée pour s’attacher les services de Neymar en 2017 (222 millions d’euros). Problème ? Les Culers refuseraient, aujourd’hui, la moindre discussion concernant leur talent sous contrat jusqu’en 2026, et protégé par une clause libératoire à 1 milliard d’euros. Une posture légitime au regard de l’impact actuel du talent formé à la Masia mais qui pose, malgré tout, une interrogation centrale. Le Barça peut-il vraiment ignorer ce genre de montant compte tenu de sa situation sur le plan financier ?

Pour l’heure et à en croire les dernières informations de la presse ibérique, la tendance est bien de sécuriser le joyau de la Roja (10 sélections, 2 buts). Une ambition qui ne semble cependant pas calmer les ardeurs parisiennes. Pour autant, ce dossier s’avère plus que jamais complexe puisque le PSG ne pourra pas non plus compter sur la complicité de l’agent Jorge Mendes bien installé à Barcelone (Yamal, Alejandro Baldé, Ansu Fati plus les prêtés, João Félix et João Cancelo), ni sur celle de la pépite attachée à son club formateur. Enfin, la priorité pour renforcer le secteur offensif concerne plutôt le couloir gauche et non le poste d’ailier droit où Ousmane Dembélé est aujourd’hui considéré comme intouchable aux yeux de Luis Enrique. Affaire à suivre…