Les compos probables de Alavés-FC Barcelone

Match pour du beurre cette après-midi du côté d'Alavés entre le Deportivo et le FC Barcelone (à 17 heures en direct commenté sur notre site). Pour cette 38e et dernière levée de la saison 2019/20 de la Liga, les deux clubs s'affrontent sans pression. Alavés est maintenu mais peut aller chercher une ou deux places en plus au classement en cas de succès. Alors que le Barça est assuré de la deuxième place et ne peut plus revenir sur le Real Madrid, sacré champion jeudi soir.

La formation de Juan Ramon Lopez Muniz devrait se présenter en 4-4-2 ce dimanche, selon Sport, avec notamment ses deux buteurs en pointe, Joselu et Lucas Perez. Du côté blaugrana, Quique Setién devrait réserver quelques surprises. Exit Gerard Piqué en défense centrale, l’international espagnol devrait être laissé au repos et c'est le jeune Araujo qui devrait se présenter aux côtés de Clément Lenglet. Devant, Ansu Fati pourrait aussi être aligné avec Messi et Suarez sur le front de l'attaque. Un match où l'occasion de se montrer pour les jeunes pousses de la Masia sera présente.